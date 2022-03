BARONE E IL COMPLEANNO AL CASTELLANI TRA DERBY, MERCATO E...

Zurkowski e non solo. Ieri Joe Barone, nonostante fosse il suo compleanno, era al Castellani per una domenica di calcio. Forse anche di calciomercato visto che i motivi di interesse per vedere Empoli-Verona c'erano eccome per la Fiorentina. Di sicuro il dg viola avrà "spiato" la squadra di Andreazzoli in vista del derby alla ripresa del campionato. Una squadra in astinenza di vittorie ma che sta cercando di ritrovarla al più presto e che forse, visto il calo di concentrazione accusato nella ripresa, aspetta le motivazioni che il derby della provincia dà sempre agli azzurri. La dirigenza viola a breve sarà chiamata anche a capire se dovrà spostarsi per qualche tempo dal Franchi, soprattutto se andrà in Europa, ed Empoli resta una delle opzioni e mantenere buoni rapporti con il club di Corsi (lui stesso aprì alla possibilità) è importante, ma in campo di sicuro il 3 aprile sarà una grande battaglia da tutte e due le parti con i viola chiamati a riscattare la figuraccia dell'andata.

Inoltre Barone avrà valutato la crescita di Zurkowski anche se ieri, come tutta la squadra, è partito forte poi è calato nella ripresa. Ad Empoli il giocatore polacco sembra aver trovato l'ambiente giusto e le sue incursioni palla al piede sono sempre un'arma che qualsiasi allenatore cerca nei propri centrocampisti. La Fiorentina a giugno, se l'Empoli dovesse riscattarlo, deve però valutare se è diventato il giocatore maturo sul quale puntare controriscattandolo, come fece con Sottil.

Ma nell'Empoli c'è anche il difensore centrale toscano doc, Mattia Viti, che continua ad interessare ai viola e che ieri ha disputato una buona gara, prima di andare nell'Under 21 italiana insieme a Parisi, altro giocatore che in passato è interessato. Però l'occhio lungo di Barone sarà andato anche sui giocatori del Verona. Anche tra i due club i rapporti sono buoni e chissà che Barone, nella chiacchierata con il presidente gialloblù Setti (come da foto di Firenzeviola), oltre che di questioni di Lega non abbia parlato di Tameze, il centrocampista camerunense che ha attirato su di sé le attenzioni, tra le altre, proprio della Fiorentina e del Napoli.