BARONE, Con Pradè al Capodanno di Ricci

Joe Barone inserito più che mai nel tessuto cittadino. Dai tifosi agli imprenditori fiorentini, dai sindaci ai dilettanti: da giugno parla e frequenta tutti indistintamente, è davvero importante il lavoro che sta facendo (e che si era perso con i Della Valle), d'altronde come ha detto lui stesso ha lasciato la famiglia per venire a Firenze e proprio Firenze è la sua nuova famiglia. Così se questa mattina era alla Fiera di Scandicci per il taglio del nastro (la Fiorentina ha un intero padiglione), ieri sera era alla festa di Natale dello stilista fiorentino Stefano Ricci per i suoi dipendenti e non solo. Come ogni anno l'imprenditore, conosciuto in tutto il mondo per le sue creazioni di moda, è sempre il primo, ad ottobre, a fare la festa di Capodanno presentata quest'anno da Stefania Orlando e rallegrata dalla musica di Jerry Calà e tra gli invitati alla Leopolda c'erano pure il ds Daniele Pradè, il collaboratore Gianluca Comotto, il dottor Serni, l'ex Galli e, appunto, Joe Barone che, come ha dimostrato ancora una volta, ama stare tra la gente per conoscere quanto più possibile tutte le sfumature della città.