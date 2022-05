BALLI A FV, Vicario? Serve qualcuno di più pronto

La stagione sportiva è andata in archivio da un paio di giorni ed in casa Fiorentina è già scattata l’ora del mercato: sul fuoco tanti nomi e idee per la dirigenza viola, che dovrà però probabilmente ripartire da un numero uno. Pietro Terracciano ha dato garanzie nel ruolo di primo portiere ma la sensazione è che, con l’uscita di Dragowski e l’asticella delle ambizioni che si alzerà per la prossima stagione, Prade & Co. abbiano in cima alla lista degli obiettivi di mercato l’esigenza di prendere un nuovo portiere. Per parlare della situazione legata al nuovo numero uno viola e per vagliare i nomi che si accostano al club di Commisso, la redazione di Firenzeviola.it ha contattato Daniele Balli, ex portiere e tifossisimo viola:

La Fiorentina sembra vicina a Guglielmo Vicario. È lui il portiere ideale per la squadra di Italiano?

“Da quanto visto in campo e da quanto dice Andreazzoli è un ottimo portiere e un gran ragazzo. Ha fatto molto bene ma, se devo parlare da tifoso viola, io preferirei un portiere già pronto e con personalità per reggere una grande piazza. Una specie di mini-Maignan ecco: un portiere moderno, capace di giocare con la squadra ma con tanta personalità”.