B. VALERO, Ha scelto: firmerà con il C.S. Lebowski

Borja Valero e il calcio: non è ancora finita. Lo spagnolo ha lasciato la Fiorentina e annunciato il ritiro, ma col pallone non ha chiuso. Continuare a vivere a Firenze era il suo desiderio e la città del Giglio che tanto ama gli ha regalato un ultimo capitolo della sua carriera: l’ex Viola firmerà con il Centro Storico Lebowski, club dilettantistico fiorentino che milita in Promozione (e autogestito dai suoi numerosissimi tifosi al seguito), che si è ritrovato a vivere un sogno nato per caso. Non è ancora del tutto chiaro quello che sarà il ruolo dello spagnolo, che in ogni caso farà parte del progetto Lebowski.