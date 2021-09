ATALANTA-FIORENTINA 1-2, Rivivi il LIVE di FV!

22.42 - Con la partita termina anche la nostra diretta testuale. Su FirenzeViola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

22.41 - Una vera e propria battaglia a Bergamo, che vede uscire vincitrice la Fiorentina dopo una partita tiratissima. Decide la doppietta su rigore di Vlahovic, un cecchino che ha saputo lavorare tutto il match per la squadra. Zapata nel secondo tempo ha accorciato le distanze ma l'assalto finale è stato respinto: Fiorentina a 6 punti in classifica!

90' +5' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA HA VINTO!

90' +4' Fallo d'oro guadagnato da Vlahovic a centrocampo! Manca sempre meno!

90' +4' - Manca un minuto e la palla ce l'ha l'Atalanta.

90' +2' - Nico Gonzalez si mangia un gol! Tutto solo verso Sportiello sbaglia un controllo e regala palla agli avversari. Che spreco dell'argentino!

90' +1' - Giallo estratto dopo a Palomino per l'intervento in precedenza su Vlahovic, anche se non c'era stato vantaggio.

90' - L'arbitro inspiegabilmente non fischia un fallo prolungato su Vlahovic, l'Atalanta riparte in contropiede ma la Fiorentina si salva in corner.

88' - Giocata di Vlahovic in area che ne salta due e poi calcia, centrando però Palomino sul braccio attaccato al corpo.

86' - Giallo per Freuler saltato sull'allungo di Castrovilli, che con una grande giocata fa respirare la Fiorentina.

85' - Cambio nell'Atalanta: fuori Pessina, dentro Koopmeiners.

84' - Vlahovic non calcia dopo essere stato liberato da Castrovilli in area e si fa sfuggire una buona occasione. Mancano 5 minuti più recupero e la Fiorentina è in vantaggio ma soffre!

82' - Doppio cambio nell'Atalanta: dentro Ilicic e Piccoli, escono Pasalic e Zapata.

81' - Salva ancora Terracciano! Palomino colpisce di testa da due metri, il portiere è ancora una volta attento e para con i pugni.

81' - Giallo anche per Odriozola, ancora per un intervento sbagliato in scivolata.

80' - Ennesimo cross di Zappacosta questa volta totalmente sballato: palla in rimessa laterale quando mancano 10 minuti più recupero alla fine del match.

79' - Amrabat chiude bene di testa su un altro cross pericoloso di Zappacosta, poi la palla si impenna e Zapata fa fallo su Terracciano.

77' - Giallo per Gosens per un'entrata durissima su Amrabat.

76' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Castrovilli e Nico Gonzalez, fuori Callejon e Duncan.

75' - Gosens! Esterno della rete! Milenkovic chiude Zapata in area che fa una sponda per Gosens: tiro con il mancino che centra la parte laterale della rete.

74' - Giallo anche per Milenkovic che prova la scivolata su Zapata. Il colombiano la tocca prima e il serbo fa fallo.

72' - Doppia parata di Terracciano! Prima è bravissimo a non farsi sorprendere da Zapata con la punta, poi di testa Djimsiti gliela spedisce addosso da distanza ravvicinata di testa.

70' - Vlahovic non ci arriva per un soffio! Grande palla rasoterra messa da Biraghi, Vlahovic la capisce ma non ci arriva in spaccata. La Fiorentina prova a farsi vedere dopo minuti di pressione dell'Atalanta.

68' - Pericolosa l'Atalanta con Freuler che si insinua sulla destra e mette in mezzo: Zapata anticipa tutti ma non riesce a calciare in porta. Ottima chiusura di Milenkovic sull'uomo.

66' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Torreira e Sottil, dentro Amrabat e Saponara.

65' - GOL DELL'ATALANTA! Zapata non sbaglia dal dischetto, Terracciano spiazzato e 2-1.

64' - Rigore per l'Atalanta! L'arbitro non ha dubbi, intervento in ritardo di Callejon.

63' - Arbitro al VAR per un contatto dubbio tra Callejon e Gosens in area viola.

61' - Gosens si mangia un gol! Tutto solo a centro area non riesce a colpire la palla e grazia la Fiorentina. Sul ribaltamento di fronte Sottil sreca un 4 contro 4.

60' - Sottil con un paio di sgasate sulla sinistra spaventa l'Atalanta. La Fiorentina prosegue con un possesso prolungato.

57' - Giallo per Igor costretto a trattenere vistosamente Malinovskyi sulla trequarti.

55' - Terracciano salva tutto! Zapata si trova a tu per tu con il portiere della Fiorentina, che gli para la conclusione con un miracolo!

54' - Atalanta che ora si sta riversando nell'area della Fiorentina, tutta schiacciata indietro.

50' - Doppio cambio nell'Atalanta: entrano Gosens e Malinovskyi, escono Maehle e Miranchuk.

49' - Stavolta incrocia Vlahovic, che calcia a mezza altezza e non lascia scampo a Sportiello che pure aveva intuito. Fiorentina ora sul doppio vantaggio!

49' - GOOOOOLLLL!!! GOOOOLLLL!!! ANCORA PERFETTO VLAHOVIC!! È 2-0!

48' - ALTRO CALCIO DI RIGORE! Giocata di Bonaventura che ruba palla e viene steso nettamente da Djimsiti: occasione per il 2-0 per la Fiorentina!

46' - Subito pericolosa l'Atalanta con Zapata fermato al limite dell'area da Milenkovic, autore di un prezioso intervento.

45' - SI RIPARTE! Squadre senza ulteriori cambi, batte l'Atalanta.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINE PRIMO TEMPO! Con un brivido finale su un tiro di Duncan che va vicino allo specchio della porta.

45' +3' - Copre ancora una volta in maniera impeccabile Milenkovic su un cross di Zappacosta dalla destra.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

44' - Giallo per Bonaventura dopo uno scontro con gomito alto a palla lontana con Maehle.

42' - Sottil! Spreca un'occasione colossale! Lanciato tutto solo in area invece di tirare aspetta Freuler, prova il dribbling ma viene fermato.

40' - Sul ribaltamento di fronte è lo stesso Palomino a fermare Duncan in scivolata in area.

39' - Palomino! Colpisce tutto solo a centro area ma non trova la porta. Tira un sospiro di sollievo Terracciano.

35' - Ottima chiusura in due tempi di Biraghi su Miranchuk. Fin qui partita pressoché perfetta dell'esterno viola.

33' - Rigore perfetto di Vlahovic, che spiazza Sportiello e centra l'angolino: Fiorentina in vantaggio!

33' - GOOOOOLLL!!! GOOOLL!! VLAHOVIC NON SBAGLIA E FA 0-1!

31' - È CALCIO DI RIGORE! Il tocco con la mano francamente è netto da parte di Maehle. Danese che si prende anche il giallo.

30' - L'arbitro va al VAR!

28' - Vlahovic! Tiro-cross che viene respinto da Sportiello prima che possa intervenire Callejon. La Fiorentina protesta per un fallo di mano.

26' - Subito una buona chiusura di Odriozola prima su Pessina e poi in scivolata su Zapata.

25' - Non ce la fa Venuti: al suo posto entra Odriozola.

22' - Grande diagonale di Venuti che chiude su Pasalic. Il croato calcia comunque e prende la caviglia del terzino viola che resta a terra, anche se si tocca la spalla.

19' - Gran movimento in area di Vlahovic che si libera di Palomino. Purtroppo per il serbo Pasalic raddoppia e lo ferma prima di tirare.

18' - Duncan! Prima conclusione della Fiorentina con il centrocampista che libera il sinistro da posizione defilata: palla fuori con Sportiello in controllo.

16' - Il gol annullato ha comunque cambiato l'inerzia della gara: ora è l'Atalanta che sembra avere una marcia in più.

13' - GOL ANNULLATO! INCREDIBILE! Posizione di fuorigioco che in diretta era molto difficile da notare, ma si resta sullo 0-0!

13' - Va al VAR l'arbitro perché dovrà valutare l'influenza di una posizione nella mischia.

12' - Check in corso del VAR per una presunta posizione di fuorigioco.

11' - Larghissime le maglie in area per la Fiorentina, con Zapata che calcia a botta sicura. Milenkovic con un miracolo si oppone, ma Djimsiti si ritrova il pallone tutto solo e dalla sinistra insacca in rete. Atalanta in vantaggio.

10' - GOL DELL'ATALANTA! Segna Djimsiti.

9' - Continua a dominare il gioco la Fiorentina che però rischia sulle ripartenze: cross pericoloso di Zappacosta allontanato da Milenkovic al centro dell'area.

6' - Fiorentina che comunque affronta a visto aperto l'Atalanta e fin qui sta tenendo il pallone più degli avversari.

4' - Ottima chiusura di Biraghi su un cross pericoloso di Pessina dalla sinistra: anticipato Miranchuk e palla allontanata.

3' - Fiorentina che per ora imposta sempre con lo stesso schema: Biraghi viene lasciato libero e lui cerca con insistenza Sottil, attivo in questo inizio.

2' - Primo pericolo per la Fiorentina dalla destra, dove viene messo in mezzo un pallone che Terracciano in tuffo riesce ad allontanare. Brivido per la difesa viola.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.43 - Squadre che entrano in campo in questo momento. Divisa rossa per la Fiorentina, mentre l'Atalanta è col consueto completo nerazzurro.

Partita importante per la Fiorentina questa sera a Bergamo, dove la squadra di Italiano è attesa dalla temibile sfida contro l'Atalanta. La squadra di Gasperini vorrà rimettersi in moto dopo il pareggio contro il Bologna, mentre quella viola vuole dare continuità alla prima vittoria contro il Torino. La partita sarà influenzata molto dall'assenza dei sudamericani, ma lo spettacolo comunque non mancherà. FirenzeViola.it come di consueto vi racconterà tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Callejon, Vlahovic, Sottil.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Zappacosta; Miranchuk, Pessina; Zapata.