ATA-FIO, Viola cinici e avanti 1-0 dopo i primi 45'

Finisce 1-0 per la Fiorentina il primo tempo del Gewiss Stadium tra l’Atalanta e i viola, bravi a capitalizzare con il minimo sforzo le occasioni create in un primo tempo in cui sotto l’aspetto del gioco è stata la squadra di Gasperini a farsi preferire. Pronti via e già dopo 3’ Terracciano si supera su un diagonale di Zapata mentre al 10’ il VAR annulla giustamente per offside il gol del vantaggio della Dea con Djmsiti (Zapata partecipa all’azione in fuorigioco). I viola crescono alla distanza e alla mezz’ora, dopo un goffo tocco di mano di Maehle in area, passano in vantaggio con Vlahovic su calcio di rigore (penalty assegnato dal Var). Finale di primo tempo con l’Atalanta in pressione e Fiorentina brava a fare la guardia. Da segnalare l’infortunio di Venuti e l’esordio di Odriozola.