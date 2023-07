ARTHUR, Sette curiosità sul nuovo acquisto viola

Fonte: a cura di Mattia Carletti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con l'arrivo di Arthur Melo, la Fiorentina ha messo a segno (in attesa dell'ufficialità) il terzo acquisto in questo calciomercato estivo. Il centrocampista brasiliano ha giocato in alcuni dei migliori club europei: Barcellona, Liverpool. Per conoscere meglio il nuovo play della squadra di Vincenzo Italiano, ecco 7 curiosità sul brasiliano:

1. A far debuttare Arthur, nella prima squadra del Gremio, è stato Luiz Felipe Scolari, nel 2014. A metterlo però per la prima volta titolare è stato Renato Portaluppi, con il quale vinse la Copa Libertadores nel 2017.

2.L'anno dopo, nel 2018, approda a Barcellona e Messi lo paragona al regista dei blaugrana di quegli anni: Xavi Hernández, dato che, così come lo spagnolo, anche Arthur non perde spesso la palla e gioca con passaggi brevi. Addirittura l'argentino lo aveva definito come la sorpresa della campagna acquisti di quell'anno.

3. Nonostante il paragone fatto dall'ex fenomeno del Barcellona, l'idolo nel mondo calcistico di Arthur è Andres Iniesta, per il quale il brasiliano nutre profonda ammirazione. Oltre a Iniesta, il centrocampista ex Juventus, ha un altro idolo: Roger Federer, il noto tennista svizzero.

4. Quando Arthur Melo giocava nelle giovanili del Goias venne notato da Junior Chavare, il quale ne ha facilitato la crescita e ha iniziato a diffondere il suo nome nel mondo del calcio.

5. Il neoacquisto della Fiorentina è molto seguito sui social e sommando i suoi follower di Facebook, Instagram e Twitter, Arthur supera i dieci milioni di follower.

6. Al Gremio, durante il suo debutto in Copa Libertadores, il centrocampista, ha realizzato 40 passaggi con una precisione del 100%, creando il record della competizione.

7. Arthur, al Gremio, è stato soprannominato "The Title Collector" dato che era l'attore principale dietro ogni vittoria finale. Infatti anche in finale di Copa Libertadores ha raggiunto na media di passaggi riusciti del 94.8%. Solo Deco ha raggiunto una qualità simile.