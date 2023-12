ARTHUR, E una gara totale: i numeri da leader di ieri

Fonte: a cura di A.Gian.

E' stato per molti uno dei migliori in campo. E questo nonostante non abbia realizzato nessuno dei tre gol che hanno permesso alla Fiorentina di vincere (pur avendo messo più di uno zampino sul primo grazie alla conquista del calcio di rigore dopo soli 6'). Arthur Melo, contro la Salernitana, è stato il gigante del centrocampo. E a confermarlo sono i numeri che il brasiliano ha saputo mettere insieme nei 90' che Italiano gli ha concesso dopo l'iniziale turno di riposo giovedì in Conference League contro il Genk.

Re delle palle giocate (82), re dei passaggi riusciti (61) ma anche leader dei suggerimenti andati a buon fine sulla trequarti (22). La prova dell'ex Juventus è stata a dir poco totale. A confermarlo anche il numero di km effettuati (11,15) - secondo dato più alto in casa viola dopo gli 11,18 collezionati dal "treno" Kayode sulla fascia destra - percorsi a una velocità media di 10,92 km/h (terza cifra più alta della rosa dopo Ikoné e Maxime Lopez). La sensazione è che, nelle gare che contano, sia davvero difficile non fare affidamento sul numero 6.