ARGENTINA, In campo stanotte. Prove per Scaloni, nuovo ruolo per Nico?

Torna in campo stanotte l'Argentina, in amichevole contro El Salvador a Philadelphia, alle 1 italiane. Occasione per rivedere all'opera i campioni del mondo, privi innazitutto di Leo Messi e di altre stelle come Paulo Dybala causa problemi muscolari. Possibile che, in un impegno amichevole e di "leggera portata" come la nazionale salvadoregna, il ct Lionel Scaloni provi anche una formazione sperimentale.

Nei giorni scorsi infatti, secondo quanto raccolto, la Seleccion ha provato anche altri assetti tattici rispetto a quelli a cui ci ha abituato negli ultimi anni pieni di successi. Tra le novità anche il ruolo di Nico Gonzalez, provato spesso in allenamento da esterno sinistro nella linea difensiva, ruolo mai ricoperto a Firenze ma già assaggiato nell'esperienza tedesca allo Stoccarda. Possibile che già stanotte contro El Salvador l'attaccante della Fiorentina possa essere adattato in queste nuove vesti.