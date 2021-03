ANTONINI A FV, Iachini è un grande motivatore

Il campionato è pronto a ripartire e per la Fiorentina di Iachini ci sarà subito un crocevia importante per il proprio futuro a Genova contro la squadra di Ballardini. FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Luca Antonini, ex terzino rossoblù e adesso agente di mercato per approfondire tematiche di campo, ma non solo.

Che partita si aspetta sabato prossimo?

"Mancano 10 partite alla fine, la Fiorentina deve tirarsi fuori dalla lotta salvezza ed ha più voglia di fare risultato rispetto al Genoa che però viene da un momento positivo, sta bene, gioca bene ed è quasi salvo. I viola sono stati sconfitti dal Milan e vivono un periodo complicato con l'addio di Prandelli e il ritorno di Iachini. La situazione è delicata".

Cosa pensa della scelta dell'ex ct della Nazionale e del ritorno di Iachini?

"Mi dispiace perché il mister lo stimo molto, mi ha convocato con l'Italia la prima volta, ma in generale è una grande persona. Se ha mollato è perché ci sono troppe variabili che non riusciva più a gestire, rappresentava lo stile Fiorentina e magari non si sentiva più di farlo. Non si ha sempre voglia di subire certi attacchi. Iachini è un maestro quando prende le squadre in difficoltà, è un grande motivatore".