ANTOGNONI, Auguri all’unico 10: oggi compie 70 anni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1º aprile per i tifosi della Fiorentina non è, ormai da tempo, un giorno come gli altri. In questa data è nato il giocatore più importante della storia viola, colui che ha voluto legare il suo nome a questa maglia con un doppio nodo indissolubile, dicendo no a chiunque pur di rappresentare per sempre la stella, la Luce di Firenze.

Stiamo parlando ovviamente di Giancarlo Antognoni, che oggi compie 70 anni e che meritatamente viene festeggiato da tutti i tifosi della Fiorentina. Il suo scudetto è sempre stato l’affetto dei fiorentini e anche oggi è proprio l’affetto di chiunque ami il colore viola a travolgere “l’unico Dieci”.

Dall'esordio a 18 anni nel 1972 contro il Verona (gara vinta per 2-1), passando per la vittoria della Coppa Italia nel 1975 alla fascia da capitano indossata fin dal 1976, ereditata da Claudio Merlo, non certo uno qualsiasi. Poi l'infortunio nello scontro con Martina nel 1981 e chiaramente la stagione storica del "meglio secondi che ladri". Il Mondiale del 1982 con la maglia azzurra è il coronamento della carriera, che lo consacra a livello internazionale. Dopo la fine della carriera da giocatore, terminata con la breve esperienza a Losanna, quella da dirigente con la Fiorentina e in Nazionale. Sempre e comunque però al centro dei pensieri dei tifosi viola di tutto il mondo.

La redazione di FirenzeViola e di Radio FirenzeViola, si unisce ai migliaia di messaggi di auguri per la più grande bandiera della storia della Fiorentina, auguri di cuore a Giancarlo Antognoni.