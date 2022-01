AMRABAT, Va all'estero. Ci sono anche due olandesi

Il futuro di Sofyan Amrabat sembra essere sempre più lontano da Firenze. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, adesso impegnato in Coppa d'Africa con il suo Marocco, non sembra più rientrare nei piani di mister Vincenzo Italiano e potrebbe lasciare i viola durante questa sessione di calciomercato. Le squadre interessate all'ex Hellas Verona non sono poche ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, il giocatore sembra destinato ad un trasferimento all'estero.

In Italia piace molto al Cagliari, ma Amrabat avrebbe già rifiutato la destinazione sarda in attesa di offerte più allettanti. Anche il Torino sembrerebbe essersi definitivamente defilato dalla corsa al marocchino e quindi le possibilità che Juric riabbracci il suo pupillo si fanno sempre più difficili. Proprio per questa si fa sempre più grande l'ipotesi di vedere Amrabat fuori dal campionato italiano. Ci sono sondaggi per lui dalla Spagna, Espanyol su tutti, e dall'Olanda, Feyenoord e Twente.