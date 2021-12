AMRABAT, TORO IN VANTAGGIO SU NAPOLI E SAMP. MA TUTTO DIPENDE DA PULGAR

Anche quest'anno i numeri di Sofyan Amrabat non rispecchiano affatto i quasi venti milioni investiti dalla dirigenza della Fiorentina per strapparlo all'Hellas Verona. Appena undici presenze tra campionato e Coppa Italia, di cui solo due da titolare contro Venezia e Benevento, nessun gol, nessun assist e tre cartellini gialli rimediati. Proprio a causa di questo rendimento le possibilità di una partenza del marocchino già durante il prossimo mercato di riparazione si fanno sempre più concrete.

Sulle tracce del centrocampista viola ci sarebbero diversi club, soprattutto in Italia, pronti a credere in lui sperando di ritrovare il giocatore visto a Verona. Uno su tutti è il Torino di mister Ivan Juric. L'allenatore croato, che ha già allenato Amrabat in veneto, lo riabbraccerebbe più che volentieri, per inserirlo nel centrocampo granata. Sullo sfondo, un po' più defilate, restano Sampdoria e Napoli.

La Fiorentina, dal canto suo, ha fissato il prezzo di partenza per l'eventuale cessione dell'ex Hellas e chiede una cifra intorno ai 17 milioni di euro. Anche se, al momento, l'opzione più semplice potrebbe essere quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Tutto però dipenderà dalle condizioni fisiche di Erick Pulgar. Qualora il problema del regista cileno dovesse rivelarsi più serio di quanto emerso in queste ultime ore, è chiaro che la cessione del marocchino potrebbe essere bloccata.