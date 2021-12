AMRABAT, La C. d'Africa è un vantaggio per i viola

Spazio alla questione legata al futuro di Sofyan Amrabat sulle pagine odierne di Firenzeviola.it, in quello che è stato uno dei temi più seguiti della giornata: come sottolineato in un focus redatto dalla nostra redazione, per certi versi la partecipazione dell’ex Hellas Verona alla Coppa d'Africa può diventare un vantaggio per la Fiorentina. La quale avrebbe intenzione di lasciar partire Amrabat già nel mercato di gennaio nel caso in cui si presentasse l’occasione, ma allo stato attuale dell’arte risulterebbe di certo più difficile trovare un acquirente determinato a rilevarne le prestazioni sportive. La Coppa d’Africa potrebbe dunque fare al caso dei viola.

