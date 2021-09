AMERINI A FV, Torreira ok per dettare i tempi. Dea...

L'ex centrocampista viola Daniele Amerini ha parlato a margine della presentazione del libro "La scelta" dell'ex viola Paolo Ciucchi. Ecco le sue parole sulla Fiorentina impegnata sabato a Bergamo: "Ha discrete chance di andarsela a giocare ma dipenderà dalle assenze che avranno entrambi, vedremo quali giocatori riusciranno a recuperare. Questo è il momento migliore per affrontare l'Atalanta che non è ancora al top mentre la Fiorentina l'ho vista pimpante e brillante".

Come giudica Torreira e il mercato viola? "Torreira è quel giocatore che a Firenze aspettavamo da diversi anni, uno che giocasse corto lungo e che desse i tempi, caratteristica che Pulgar, essendo un giocatore diverso, non ha. Torreira può dare quelle geometrie che la Fiorentina non aveva ma con Italiano si era visto migliorato anche Pulgar. Nel complesso dopo il mercato c'è una buona rosa, con buone alternative avendo messo dentro un esterno di qualità come Gonzalez, un regista appunto e un buonissimo terzino sulla carta, anche se poi sarà il campo la dirlo, come Odriozola; forse manca qualcosa davanti per sostituire Vlahovic o per un gioco alternativo, se non migliora Kokorin".

Tornando all'Atalanta come mai questo avvio difficile? "L'Atalanta credo sia una di quelle squadre che per il gioco dispendioso che vuole Gasperini, tipo l'uno contro uno a tutto campo, deve stare al top fisicamente e in questo momento non lo è perché non ha i giocatori importanti in forma, deve ritrovare la condizione e sono sicuro che rivedremo la vecchia Atalanta"