ALLEGRI, Il rendimento al Franchi: 6 vittorie e 4 ko

Fonte: A cura di Samuele Fontanelli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera allo stadio Artemio Franchi andrà in scena Fiorentina-Juventus. Una partita diversa dalle altre che rappresenta anche uno scontro tra due allenatori sicuramente distanti dal punto di vista della filosofia di gioco come Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri.

Per l'allenatore livornese sarà la quindicesima volta sulla panchina ospite dell'impianto di Campo di Marte. Il bilancio nelle precedenti quattordici partite, purtroppo per i viola, è a vantaggio del tecnico bianconero che a Firenze ha vinto ben sei volte, cinque sulla panchina della Juventus e una su quella del Milan, e pareggiato e perso in quattro occasioni.

Tornando indietro nel tempo il primo confronto fiorentino tra i viola e Massimiliano Allegri risale addirittura alla stagione 2008-2009, quando il tecnico livornese sedeva sulla panchina del Cagliari. In quell'occasione la Fiorentina di Prandelli vinse per 2-1 sui sardi grazie alle reti di Manuel Pasqual e Juan Manuel Vargas. Da allenatore del Cagliari Allegri ha perso al Franchi anche nella stagione seguente, mentre alla guida dei rossoneri in casa della Fiorentina ha ottenuto una vittoria e due pareggi.

Con la Juve invece il bilancio dell'allenatore toscano è estremamente positivo con cinque vittorie in nove incontri. I viola sono riusciti a portare a casa i tre punti solo in due occasioni nel 2017(2-1 con reti di Badelj e Kalinic) e nell'ultima giornata della stagione 2021-2022 valevole per l'accesso alla Conference League.