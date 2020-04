AG. PEZZELLA A FV, In Argentina sarà un disastro

Intervenuto ieri per fare un punto sulla situazione legata al capitano viola German Pezzella, l'agente Martin Guastadisegno ha raccontato a FirenzeViola.it anche la situazione in Argentina: "Il primo contagio è arrivato il 3 marzo, e dal 20 marzo siamo in quarantena: si dice che possa andare avanti fino al 24 aprile. Abbiamo l'esperienza dell'Europa davanti, ma qui non ci sono le stesse strutture sanitarie, sarà un problema così come l'economia. Se si ferma quella il nostro paese rischia il default, temo che l'Argentina a maggio sarà un disastro".

