AG. BIUK A FV: "I VIOLA LO SEGUONO: LA SERIE A È PERFETTA PER LUI"

Uno degli ultimi nomi accostati alla Fiorentina per il mercato di gennaio è quello di Stipe Biuk, esterno classe 2002 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Il giocatore, che occupa la posizione di ala sinistra, è infatti stata proposto nelle ultime viola alla società viola, alla ricerca di un elemento nella finestra invernale che possa andare a rafforzare il parco attaccanti a disposizione di Italiano in attesa del rientro di Sottil e Gonzalez. Per approfondire al meglio la situazione Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva l’agente del calciatore, Dzenis Mujicic per farsi raccontare i dettagli della possibile operazione con i viola e le caratteristiche del ventenne:

Mujicic, che club ci sono su Biuk attualmente?

"Fino a questo momento si sono interessate a lui lo Strasburgo, il Bordeaux - che è molto interessato -, la Fiorentina stessa lo sta seguendo, ma anche il Getafe lo ha seguito a lungo, oltre all'Augsburg".

Tra i top cinque campionati europei, quale crede sia il più adatto alle caratteristiche di Stipe?

"Secondo me la Serie A sarebbe il campionato ideale: Biuk ha qualità nell'uno contro uno, è molto veloce, difende anche bene grazie alle sue grandi doti tattiche".

Se potesse paragonarlo ad un altro calciatore, a chi lo accosterebbe?

"È difficile dirlo: Stipe ha uno stile di gioco unico, sa dribblare, è veloce, corre molto ed è molto bravo in tutte le situazioni".

Secondo lei in quale modulo si esalta di più?

"Secondo me il 4-3-3 è il modulo perfetto, però può interpretare bene anche il 3-4-3".