ACF PRIMAVERA, A breve la Lazio. Ai viola servono 3pti

Fonte: a cura di Mattia Carletti

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra poche ore scenderanno in campo (al Viola Park) Fiorentina e Lazio Primavera. La Fiorentina dopo un avvio non troppo felice cerca riscatto ma nel suo cammino incontra una Lazio in splendida forma. La situazione delle due squadre è opposta: i viola si trovano al 15° posto in classifica con una sola vittoria nelle ultime cinque, due sconfitte e due pareggi. La Lazio è momentaneamente quarta e nelle ultime cinque ha ottenuto tre vittorie e due pareggi. I baby viola quindi se vogliono inseguire le zone alte della classifica devono portare a casa il punteggio pieno in una sfida che si preannuncia tutt'altro che semplice.