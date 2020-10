ACF FEMM, A Torino senza una Bonetti da ritrovare

La Fiorentina alle 17 scenderà in campo a Torino contro la già storica rivale Juventus. Una sfida che accende sempre le tifoserie ma che la Fiorentina dovrà giocare non solo senza Martina Piemonte (ancora sotto osservazione dopo la botta al palo) ma soprattutto senza Tatiana Bonetti. Non si sa se sia stata la sua assenza improvvisa (con la scelta di accettare l'offerta dell'Atletico) la causa della sconfitta in casa con il Sassuolo, ma l'attaccante viola rimasta a Firenze al foto finish (l'Atletico alla fine ha rinunciato per il poco tempo a disposizione dopo l'ok viola nelle ultimissime ore) deve ora recuperare energie fisiche (visto i pochi allenamenti fatti) ma soprattutto mentali, cercando quella concentrazione e quella serenità necessarie per giocare, dopo anche qualche messaggio poco piacevole sui social da parte dei tifosi viola. L'offerta di una squadra professionistica apre orizzonti importanti alle giocatrici che in serie A allo stato dei fatti (nonostante le tante parole e i passi avanti) sono assoggettate alle regole e al trattamento economico dei dilettanti e aver dovuto rinunciare all'occasione avuta invece da Linari prima e da Guagni dopo non ha lasciato indifferente la Bonetti, né il gruppo e la tifoseria. Ecco il perché dell'esclusione dalla lista delle convocate: in campo contro la Juve serve la giusta concentrazione per non rischiare di avere un giocatore in meno. E per questa volta anche Rocco Commisso è rimasto a Firenze, da dove seguirà la partita delle sue ragazze.