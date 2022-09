ACF, 1° per cross in A ma ancora nessun gol di testa

La Fiorentina in questa prima parte di stagione sta faticando notevolmente a catalizzare in gol le occasioni create, e a dimostrarlo sono i numeri. I viola sono primi per cross realizzati e calci d'angolo guadagnati in campionato, questo a dimostrare che Italiano basa fortemente il suo gioco sulle corsie laterali per cercare il più velocemente il centravanti dentro l'area.

Un dato particolare è che nonostante la grande mole di palloni lanciati in area di rigore, la Fiorentina non ha ancora realizzato nemmeno un gol di testa ed i suoi due attaccanti titolari hanno segnato solo un gol in campionato (Jovic contro la Cremonese alla pima giornata, Cabral è ancora a secco). Italiano dovrà lavorare molto su questo aspetto se vuole confermare la posizione di classifica della scorsa stagione o addirittura migliorarla, raggiungendo un posizionamento valido per arrivare in Europa League.