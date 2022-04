A CACCIA DI UN GOL

Da Mourinho ad Allegri sono in tanti ad osservare a distanza la Fiorentina, tanto più ora che la classifica si è completata con il pareggio della Roma a Napoli e il k.o. interno dell'Atalanta con il Verona. Risultati che come nel caso della Lazio favoriscono i viola, sempre più lanciati in campionato verso un piazzamento europeo. Traguardo da tornare a inseguire nel prossimo turno a Salerno, in una gara da non snobbare, ma gioco forza secondario all’appuntamento di coppa in arrivo domani.

Pur nelle difficoltà di un risultato da ribaltare la squadra di Italiano va a Torino con la forza del proprio gioco e delle proprie idee, le stesse mostrate nelle ultime gare in cui soprattutto il reparto difensivo ha aiutato a portare a casa il massimo risultato. Escluso il tris di Napoli l’attacco continua a sprecare forse troppo, e lo stesso risultato dell’andata con i bianconeri lo testimonia, ma intanto Ikonè ha mostrato ulteriori passi in avanti mentre da Cabral qualsiasi momento sembra quello buono per aspettarsi il colpo a sorpresa.

Intanto in vista della gara di domani il brasiliano sembra avere ancora i favori del ballottaggio, con una candidatura da titolare più forte del collega polacco Piatek entrato solo nel recupero della gara con il Venezia. Italiano valuterà come e quanto alternare le due punte a disposizione, anche in ottica Salernitana, affidandosi comunque all’estro di Nico Gonzalez sperando possa esser decisivo nel mettere in difficoltà una difesa bianconera necessariamente da perforare.