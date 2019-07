VIDEO FV, Perinetti: "Mercato a rilento. Chiesa..."

Giorgio Perinetti, ex direttore generale del Genoa, ha parlato della partita: "Intanto sono qua per vedere Moena che è un posto splendido e poi guardo un po' di calcio che non fa mai male. Sono due squadre in costruzione, il Benevento ha comunque una solidità assoluta e potrà fare bene in serie B, mentre in questa Fiorentina ci sono ragazzi interessanti. La Fiorentina in ritardo? Mi aspetto un mercato che chiude il 2 settembre perché è stato riportato a quella data e quindi in clamoroso ritardo rispetto ad altre realtà perciò si aspetterà dopo Ferragosto e vedremo cosa verrà fuori. Commisso? Una persona con tanto entusiasmo che sostituisce una famiglia che ha dato tanto. E' preso dall'entusiasmo e tanto vuol fare, vediamo, sicuramente dobbiamo aspettare per vedere cosa può realizzare. Dobbiamo solo avere fiducia ed essere contenti che il calcio italiano attrae persona all'estero. Chiesa? L'idea della nuova proprietà sembra molto ferma e credo che Chiesa che ha un'età così giovane possa fermarsi ancora un anno-due a Firenze e formarsi, migliorarsi e crescere tanto il suo futuro è roseo comunque. Il suo papà, che ha giocato anche per me, ne sa di calcio, è persona responsabile e saprà consigliarlo al meglio. Ricordo che lo chiesi in serie C per il Venezia e dopo un mese giocò la prima partita in A. Pradè? Ci siamo sentiti solo per l'in bocca al lupo. Chi fa questo lavoro sa che non può fare nulla di eclatante, ma è una società che può rilanciare una piazza e una squadra. La proprietà sembra ben predisposta e Pradè ha esperienza ma ci vuole riprendere tutti insieme un percorso con un entusiasmo che i Della Valle avevavano un po' perso negli anni. Io alla Fiorentina? A 20 anni andavo a seguire Virgili e Pandolfini, con Trapattoni ebbi la possibilità di andare alla Fiorentina ma firmai per la Juve. Palermo futuro? C'è una manifestazione d'interesse, le verifiche e poi sarà scelta la persona giusta. e la proprietà sceglierà poi la persona.