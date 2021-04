ZOLA, Sarri uomo giusto per la Roma. Il Cagliari...

Ai microfoni di Sky Sport, Gianfranco Zola ha parlato di tanti temi legati all'attualità iniziando la sua analisi dal pesante ko della Roma contro il Manchester United: "C'è una differenza importante fra le due squadre, ma non di quelle proporzioni. La Roma ha giocato un buon primo tempo, poi ha subito troppo e ha pagato a carissimo prezzo degli errori difensivi. Lo United, dopo il City, è la squadra che attacca meglio in Inghilterra. Il rigore poi l'ha visto solo l'arbitro, quel fattore ha inciso anche se la differenza in qualche modo si è vista".

Il Napoli di Gattuso? "Il Napoli di Gattuso è simile al suo Milan. E' partito bene, poi ha avuto un calo e si è ripreso alla grandissima. Nel periodo di crisi si è arrivati a delle incomprensioni con la società, ma ora il suo lavoro sta venendo fuori e c'è grandissima qualità. Vedo coesione, il giudizio è positivo".

Credo alla salvezza del Cagliari? "Se me l'avessero chiesto 3-4 settimane fa avrei detto che era impossibile. Ma questa è la bellezza del calcio. Sono stati bravi, si sono guadagnati un'altra possibilità. E' ancora lunga, ma il loro destino ora non dipende solo dagli altri e ne sono contentissimo".

Sarri nome giusto per rilanciare il progetto Roma? "E' un allenatore preparato e può essere l'allenatore giusto per molte squadre, incluso la Roma. Le esperienze lo hanno fatto crescere, dire che Sarri abbia le credenziali giuste è scontato. Non so se succederà, ma è un allenatore con grandi qualità".