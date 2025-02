Zielinski sull'Inter: "Qui per vincere. Cerco di star tranquillo e pensare alla partita"

Piotr Zielinski ha parlato nel Matchday Programme di Inter-Fiorentina proposto dal club nerazzurro, raccontando i primi giorni dopo il suo trasferimento a Milano in estate: "Il giorno della presentazione è stato un momento importante della mia carriera. L’Inter è un grandissimo Club e per un ragazzo che arriva da una piccola città come me è motivo di grande orgoglio e felicità, una grandissima motivazione per dare il mio contributo per vincere.

Cerco di stare tranquillo per concentrarmi il più possibile sulla partita, poi credo sia fondamentale avere sempre tanta voglia di vincere. Sono sempre stato molto determinato e con quella stessa determinazione sono arrivato qui all’Inter per vincere".