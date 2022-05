ZAZZERI, Batistuta il mio idolo. Se andiamo in Europa...

Lorenzo Zazzeri, medaglia argento nella 4x100 stile libero a Tokyo 2020 e fiorentino sia di nascita che di tifo, è stato ospite della rubrica ufficiale della Fiorentina Viola Bacia Tutti ed ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua squadra del cuore.

Come hai visto la crescita di questa Fiorentina in questi mesi?

"La squadra è cresciuta tanto in questi mesi, in particolare Torreira mi sta piacendo così tanto al punto che lo considero il mio giocatore preferito della Fiorentina attuale. Mi hanno convinto poi la grinta e il gioco di mister Vincenzo Italiano"

Quale è il tuo giocatore preferito in assoluto della Fiorentina?

"In assoluto il mio giocatore preferito è Batistuta. Mio babbo mi ha trasmesso questa passione e l'amore verso questo giocatore straordinario. L’ho sempre visto come un attaccante unico al mondo, che fa cose fuori dal normale"

Un aneddoto particolare?

"Un aneddoto particolare ce l'ho e riguarda Babacar. Veniva alle medie con me e in una partitella a scuola gli feci tunnel, per caso, con conseguente gol. Gli dissi scherzando che non sarebbe mai arrivato a giocare alla Fiorentina"

Tra i giocatori attuali della Fiorentina chi sfideresti in una gara di nuoto?

"Per il tipo di fisicità che ha sfiderei Piatek, potrebbe essere un ottimo nuotatore. Oppure anche Milenkovic per la sua struttura imponente"

Quale è stata la tua prima volta allo stadio?

"La prima volta allo stadio è stata all'età di 5 anni con mio babbo e andammo in maratona. Anche se adesso non ho tempo di andare allo stadio perchè sono fuori per nuoto seguo comunque tutte le partite tramite cellulare o iPad. Faccio di tutto per seguire la Fiorentina"

Un giocatore che proprio non hai sopportato in maglia viola?

"Domanda veramente scomoda. Non me ne voglia, ma dico Tomovic. Devo dire che però ha sempre onorato la squadra e sudato per la maglia"

Se dovessimo arrivare in Europa cosa sei disposto a fare?

"Sarei disposto a fare un giro di campo in costume viola".