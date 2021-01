ZAZZARONI, Kokorin scommessa che farei sempre

Il noto giornalista Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato dei principali temi di casa viola: "Kokorin con Ribery, per qualità, sarebbe il giocatore migliore della Fiorentina. Se sta bene non lo so, ma sarebbe un acquisto per l'intero campionato. Ma è una di quelle scommesse che io farei sempre".

Come la vede questa Fiorentina?

"Per me non è una brutta squadra, anzi tra le migliori dal sesto posto al decimo: non è né quella dello 0-3 a Torino né quella del 6-0 a Napoli. Il centrocampo mi piace ma si è visto poco, Ribery va a spizzico e bocconi, Vlahovic non è ancora pronto per essere una punta unica ma se li prendi individualmente è una buona squadra che purtroppo incappa in certe giornate e non trova punti d'equilibrio".

Callejon scommessa persa?

"Già negli ultimi due anni non aveva fatto bene. Sono tante scommesse potenzialmente divertenti, ma sono tutte sulla qualità e potenziali. Sul piano tecnico, però, è indiscutibile".

Felipe Anderson che innesto sarebbe?

"Con Kokorin non c'entra niente, è un esterno, trequartista o fantasista. In Inghilterra aveva fatto benissimo al primo anno, ora è in difficoltà: mi sembra che la Fiorentina abbia più bisogno di gol che di ultimi passaggi, andrei su Kokorin tra i due".

Deluso dal Prandelli-bis?

"Penso sia rimasto più deluso lui. Quando prendi squadre in corsa puoi avere difficoltà: la Fiorentina è bipolare, credo che nel girone di ritorno debbano trovare l'equilibrio mentale oltre che tecnico, perché i giocatori li ha".