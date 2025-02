Social Zaniolo è viola e saluta l'Atalanta: "Esperienza breve, ma che porterò sempre con me"

Attraverso il proprio account Instagram, con una Storia, Nicolò Zaniolo ha voluto salutare via social il mondo Atalanta, da cui si è separato in queste ore per accasarsi alla Fiorentina. "Grazie di tutto, è stata un'esperienza breve, ma che porterò sempre dentro di me", il pensiero dell'ex Roma verso la Dea.

Zaniolo ha vestito la maglia orobica per sei mesi, da oggi è ufficialmente un giocatore viola e nel pomeriggio è stato al centro sportivo di Bagno a Ripoli per foto e dichiarazioni di rito, oltre ad aver svolto un lavoro atletico sul campo assieme a Ndour, l'altro ultimo acquisto della Fiorentina. Ecco il saluto di Zaniolo all'Atalanta: