ZANGRILLO, Clinicamente il Covid-19 non esiste più

“Il virus dal punto di vista clinico non esiste più". Parola del professor Alberto Zangrillo, direttore di Terapia Intensiva al San Raffaele di Milano, intervistato da Mezz'ora in piu su RaiTre: "Tale tesi è stata espressa da più esperti, come il professor Clementi e il professor Silvestri: i tamponi eseguiti negli ultimi dieci giorni hanno risultati con una carica virale infinitesimale rispetto ai tamponi eseguiti sui pazienti un mese fa”.