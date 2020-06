ZANARDI, Le condizioni sono gravi: è stato operato

Sono gravi le condizioni per Alex Zanardi, il campione paralimpico rimasto coinvolto, attorno alle 17, in un incidente con la sua handbike, sulle strade della provincia di Siena. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, Zanardi avrebbe sbattuto la testa contro un autocarro, che gli avrebbe causato un "forte trauma cranico". A riferirlo è l'Ausl di Siena con un bollettino medico, in cui aggiunge che l'atleta è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso ed è atterrato al policlinico Santa Maria Scotte di Siena intorno alle 18. È stato subito preso in cura dai professionisti del pronto soccorso, valutato in shock room, ed è stato sottoposto a un delicato intervento. Al policlinico senese è arrivata anche la moglie di Zanardi, Daniela, accompagnata da suo fratello, dalla nipote e dal figlio Niccolò.

La Direzione Sanitaria dell'Aou Senese informa che "l'intervento neurochirurgico e maxillo-facciale a cui è stato sottoposto l'atleta, a causa del grave trauma cranico riportato, è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22". Il paziente è stato poi trasferito in terapia intensiva, in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravissime. Anche Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso del policlinico universitario Le Scotte di Siena, ha fatto sapere: "Le condizioni di Zanardi sono critiche, molto gravi". Il prossimo bollettino sarà riferito sabato mattina alle 10,30.