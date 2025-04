Zambrotta: sulle cessioni della Juventus "Non avrei venduto Fagioli, andata trattato meglio"

L'esterno ex Juventus Gianluca Zambrotta in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle cessioni sbagliate dei bianconeri e alla domanda su Kean e Fagioli ha risposto così: "Io non avrei venduto Fagioli, che a Firenze sta disputando un campionato straordinario come Kean. E andava tenuto anche un senatore come Danilo. Entrambi andavano trattati in maniera diversa dalla società".