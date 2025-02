Ufficiale Zalewski è un nuovo giocatore dell'Inter, preferito a Biraghi

vedi letture

L'Inter ha scelto il suo esterno, Nicola Zalewski, con l'alternativa Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina, battuta in queste ultime ore di calciomercato nerazzurro. Il polacco ha prima rinnovato fino al 2026 con la Roma per poi essere girato in prestito ai nerazzurri. Ecco l'ufficialità dell'operazione, comunicata dall'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver definito con la AS Roma il trasferimento di Nicola Zalewski.

Il centrocampista polacco classe 2002 si trasferisce all'Inter a titolo temporaneo con diritto di riscatto". Il giocatore giocherà così anche il derby milanese mentre da nuovo tesserato non potrà giocare il recupero con la Fiorenitna il prossimo giovedì..