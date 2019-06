ZACCHERONI, Proprietà straniere operano senza cuore

Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan, Lazio, Juventus e Inter, è intervenuto in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento The Coach Experience, dedicato agli allenatori e ai loro staff, in corso a Rimini. Ecco cosa ha detto sul cambio di proprietà in casa viola: "Bisogna capire perché vengono le proprietà straniere. Le vecchie famiglie hanno mollato, hanno ceduto. Le gestivano con il cuore e con il portafogli. Il cuore, in quelle straniere, non c'è. Ma è il mondo che va così. Da una questione di cuore adesso è diventata un'azienda sulla quale creare valore e probabilmente rivenderla, perché è il loro mestiere. Noi abbiamo tifosi attaccati e vedono solo il cuore. Bisognerebbe trovare un equilibrio".