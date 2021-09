ZACCARDO, Permanenza di Vlahovic grazie a Commisso

Nel corso della trasmissione Stadio Aperto anche Cristian Zaccardo ha toccato l'argomento Fiorentina,spiegando così l'ottimo inizio stagione dei viola:

“Ha cambiato l’allenatore, hanno comprato Nico Gonzalez. Vlahovic è rimasto e così Commisso ha dato un segnale importante, vuole far crescere la Fiorentin. Magari fa come con Chiesa: il prossimo anno, se arriva una squadra europea forte, si accontentano tutti e si investe su altri giovani da lanciare nel calcio italiano. Questo magari non è bello per i tifosi, ma è giusto che nel percorso giocatori come Vlahovic vadano a giocare in squadre più ambiziose, ma va dato merito a Commisso che non lo ha ancora ceduto”.

Zaccardo ha poi parlato anche di Dusan Vlahovic:

“Le qualità già si vedevano. Ho avuto la fortuna di vedere Cruz al Bologna, Dzeko al Wolfsburg. Quando l’attaccante inizia a segnare, quando va in fiducia, prende entusiasmo e segna. Ha dimostrato le sue qualità dopo un girone d’andata difficile lo scorso anno, poi è emerso nel girone di ritorno. Cresce l’entusiasmo, sai di essere forte e non ti ferma più nessuno. Si sente lusingato da tutti e spero che, quando dovesse non segnare per tre o quattro partite, quando lo criticheranno, lì dovrà avere tranquillità, consapevolezza di essere forte e non perdere le sue convinzioni”.