WERDER, Pass vaccino falso, indagato l'allenatore

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Nei giorni in cui la Germania corre ai ripari per venire a capo della nuova ondata di Covid-19, scoppia il caso Markus Anfang. L'allenatore del Werder Brema è finito sotto indagine con l'accusa di avere utilizzato un certificato vaccinale falso. E' stato lo stesso club tedesco a rendere nota la notizia, sul proprio sito ufficiale. "Il Direttivo dell'SV Werder Bremen è stato informato ieri sera di un'indagine in corso su un presunto uso di un certificato di vaccinazione falso da parte di Markus Anfang - si legge nella nota - che ha confutato con forza queste accuse durante un colloquio con gli esponenti del Consiglio direttivo, prima di assicurare loro di essere completamente vaccinato e di non avere utilizzato un certificato di vaccinazione contraffatto. Markus Anfang era visibilmente frustrato e scontento per le accuse". "Sono stato vaccinato due volte in un centro di vaccinazione ufficiale e ho ricevuto gli adesivi per apporre il mio passaporto di vaccinazione giallo - la spiegazione del tecnico -, proprio come ha fatto ogni cittadino che si è sottoposto alla doppia dose. Poi ho digitalizzato questi documenti in farmacia e ho pensato che fosse tutto sistemato. Spero vivamente che questa situazione si risolva in fretta". (ANSA).