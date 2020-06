V.SIND.CAMPI, Stadio, che chances: il rischio idrico...

Giovanni Di Fede, vice sindaco di Campi Bisenzio, nel corso del consiglio comunale che si è svolto oggi via streaming ha parlato anche del progetto legato allo stadio nuovo da parte della Fiorentina nei terreni della famiglia Casini nel comune campigiano: “Il sindaco ritiene che la costruzione dello stadio a Campi sia una grande opportunità per i cittadini di Campi e di tutta la piana, oltre che per il club viola. L’impianto sorgerebbe sopra un’area senza difficoltà di rischio idraulico, in una zona che ha già una destinazione a carattere sportivo. Questo intervento permetterebbe di mettere in moto un progetto di area vasta proprio di una metropoli di grande grandezza. Non possiamo fallire ma dobbiamo migliorare la situazione ferroviaria e tranviaria. La costruzione dello stadio permetterebbe un’accelerazione formidabile anche per la realizzazione di tutti questi progetti. Dobbiamo muoverci sul piano pragmatico, l’area deve diventare una zona vissuta e fruibile, non solo un fatto a sé stante”.