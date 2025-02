Vojvoda al Como libera il posto a Biraghi: il Torino chiude per un'uscita in difesa

Mergim Vojvoda è virtualmente un nuovo calciatore del Como: il difensore kosovaro in uscita dal Torino ha completato le visite mediche poco fa, rivela SkySport. L’operazione avrà un costo complessivo di 3.5 milioni di euro e si tratta dell'ennesima operazione in entrata per la squadra di Fabregas. Una cessione che, sponda granata, libera la strada per l'arrivo di Cristiano Biraghi, già in viaggio verso Torino.

Ma il Como continua a essere protagonista indiscusso del mercato: i ombardi, inoltre, stanno chiudendo per l'attaccante 26enne Ragnar Ache. Accordo tra i club per un affare da 10 milioni di euro e colloqui in corso con l'agente del giocatore per un contratto di 3 anni e mezzo. Ragnar Ache è un attaccante tedesco di origini ghanesi, nato il 28 luglio 1998 a Francoforte sul Meno. Attualmente gioca per il 1. FC Kaiserslautern in 2. Bundesliga, dopo esperienze con Sparta Rotterdam e Eintracht Francoforte.