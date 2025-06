L'Inter ha il diritto di ricompra per Fabbian: i dettagli dell'accordo che coinvolge l'obiettivo viola

Giovanni Fabbian è uno dei nomi che negli ultimi giorni sono circolati per il centrocampo del futuro della Fiorentina di Stefano Pioli. Il giocatore, acquistato due estati fa dal Bologna per circa 5 milioni, è però ancora nel giro dell'Inter che lo aveva lasciato partire tenendosi la possibilità della ricompra per i due anni successivi.

I nerazzurri, entro i prossimi sei giorni avrebbero il diritto di versare 12 milioni di euro per acquistare Fabbian e riportarlo a Milano, ma secondo quanto raccolto da TMW non sembra intenzionata a darne seguito ed esercitarla. La scadenza dei termini di ricompra è fissata per il 30 giugno e dal 1° luglio quindi le squadre interessate (su tutte c'è la Fiorentina) dovranno e potranno parlare con il Bologna come unico interlocutore.