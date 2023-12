VLAHOVIC, Voci di mercato? Ho sempre voluto la Juve

FirenzeViola.it

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell'estate scorsa, con tante voci di mercato: "Io non l’ho vissuta come diversa dalle altre, dal mio punto di vista non è successo nulla. Sono sempre stato concentrato e tranquillo anche durante la tournée in America, quando ho saltato la partita con il Milan per un problema fisico. Sono sempre stato sereno".

Vlahovic prosegue: "Sono sempre stato sicuro di voler restare. Le voci ci sono sempre e fanno parte del gioco, se ci mettiamo ad ascoltare tutti possiamo diventare pazzi. Mi sono isolato e ho pensato solo al campo e alla fine sono felicissimo di essere rimasto. Era ciò che desideravo. Il club da dentro è molto meglio di come immaginavo. Solo così puoi renderti conto della grandezza della società e di tutto quello che gira intorno. Tutti vorrebbero essere al posto nostro. Non ho mai avuto dubbi, io ho sempre voluto rimanere in bianconero".