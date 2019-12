VLAHOVIC, Su Instagram: "Forza viola, tutti uniti"

Dopo Castrovilli, anche Dusan Vlahovic, giovane attaccante della Fiorentina, si esprime sui social network, ed in particolare sul suo account Instagram, per esprimere la delusione dopo la sconfitta rimediata in casa del Torino: "Non è il risultato che volevamo, nemmeno quello che merita Firenze e i nostri tifosi! Restiamo uniti per lavorare e migliorare, siamo una squadra e ci rialzeremo con tutte le nostre forze! Forza Viola, torneremo dove meritiamo". Di seguito il post originale.