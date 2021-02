VLAHOVIC, La Roma ha incontrato 2 volte l'agente

La Roma ha superato la crisi Dzeko-Fonseca ma il bosniaco è destinato a lasciare il club giallorosso in estate e tra i papabili successori avrebbe già individuato Dusan Vlahovic come il primo della lista ddel ds Tiago Pinto. Secondo quanto riporta il Romanista infatti, "tra le parti, ossia Roma ed entourage stretto del centravanti serbo, ci sarebbero stati già due incontri. Il primo l'estate scorsa, il secondo pochi giorni fa, a Trigoria, con Pinto che si è visto con il socio italiano di Darko Ristic, procuratore di Vlahovic. Il socio di Kristic ha spiegato come il ventunenne serbo è pronto a lasciare Firenze perché ha l'ambizione di giocare in un club impegnato anche nelle coppe europee". In effetti il rinnovo non c'è ancora stato e dunque l'inserimento di altri club, con la Roma in testa, è normale.