VLAHOVIC, In Nazionale: "Pensiamo a fare 6 punti"

Dusan Vlahovic parla dal ritiro della propria Nazionale, non commentando le tante voci che si rincorrono a Firenze e non solo dopo le parole di Commisso ma pensando solo alla Serbia: "Abbiamo dimostrato fin qui sia qualità che serietà, tutto è dalla nostra parte. In Irlanda abbiamo preso un gol per sfortuna ma avremmo dovuto risolvere prima la partita. Però non pensiamo al passato. Senza pressione, dobbiamo ottenere sei punti questo mese per poi andare a vincere in Portogallo. Non importa chi fa gol, l'importante è la vittoria della nazionale e la qualificazione ai mondiali in Qatar".