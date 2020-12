VLAHOVIC, Ecco il motivo dell'abbraccio a Prandelli

Al termine del primo tempo chiuso sull'1-1 contro il Sassuolo, l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato a Sky Sport spiegando il motivo del lungo abbraccio con Cesare Prandelli dopo il gol del pareggio: "Come sapete tutti non ho fatto gol per 5 partite ma lui ha continuato a darmi fiducia. Spero che sia un inizio per me, ma soprattutto oggi è importante vincere. Il gol vale tanto per la squadra e ci ha dato fiducia. Daremo tutto per vincerla".