VLAHOVIC, E l'esultanza: 'Mai mancato di rispetto'

Dopo le parole nel post-partita di ieri dove si era scusato con i tifosi della Sampdoria, Dusan Vlahovic ha voluto tornare anche oggi sulla sua esultanza dopo il gol del 2-0 di ieri realizzato su rigore, quando dopo aver messo a segno il suo 5° gol stagionale si è portato le dita alle orecchie mimando la sua classica esultanza. Il serbo, attraverso il suo profilo Instagram, ha postato quattro foto dove fa capire come quella sia la sua tipica esultanza: le immagini fanno riferimento alla gara di ieri a Genova, al successo per 2-0 di Napoli di un mese fa, all'1-1 con l'Inter al Franchi di dicembre più una foto dei playoff scudetto con la Primavera della passata stagione: "Non è mai mancanza di rispetto" ha commentato Vlahovic sotto i quattro scatti. Ecco il post del numero 28:

