VLAHOVIC, Domani alla play vs. Izzo: "Ha paura di me"

Un'iniziativa lanciata dalla redazione de Le Iene metterà di fronte tanti campioni del calcio italiano in un torneo di Fifa20 - popolare videogioco di calcio - dal proprio divano. È la "Quarantena Cup", torneo online a scopo benefico al quale parteciperanno tra gli altri giocatori come Pirlo, Immobile, Mario Balotelli con il fratello Enock, Materazzi, Fabio e Paolo Cannavaro, Cerci e Sandro Tonali. Tra questi c'è anche Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che domani alle 15 sfiderà Armando Izzo. Il giovane serbo è intervenuto su Instagram in una diretta di uno degli organizzatori (Stefano Corti) e ha commentato scherzosamente il sorteggio: "Non vedo l'ora che inizi la Quarantena League. Non sono fortissimo, ma è una cosa bellissima per passare il tempo. In ritiro è difficile giocare, lo fa solo Chiesa che è pazzo per la Play. Io gioco a casa, non abbiamo mai giocato contro. Posso far male ma non sono forte a giocare. Se uno scommette su di me perde sicuramente (ride, ndr). La partita contro Izzo? Non so quanto è forte, ma lo posso battere. Izzo ha paura di me. È più forte sul campo".