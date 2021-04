VLAHOVIC, Bene con la Serbia, ora testa al Genoa

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali viola: "In Nazionale (Serbia, ndr) è andata bene, abbiamo fatto 7 punti sui possibili nove, siamo molto contenti: daremo tutto per il nostro paese e per andare al Mondiale. Più importante del gol è stato vincere, ora sono tornato qui e penso a ripartire, a sabato. A Genova sarà una trasferta molto difficile, il Genoa è in gran forma e dovremo dare di tutto e di più per fare risultato".