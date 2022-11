VITI, Vicario secondo solo a Maignan. Predissi che...

L'attuale difensore del Nizza, Mattia Viti, ex Empoli che era finito nel mirino anche della Fiorentina questa estate, ha parlato a Sky sport. Queste le sue parole: "Per me è stato un salto particolare perché ero sempre stato ad Empoli. Non è stato un cambio proprio tranquillo, non sono rimasto in Italia, ho intrapreso un'avventura importante, ho cambiato Paese, campionato. Sono contento".

Prosegue: "Per la lingua non è un problema, ho modo di confrontarmi con Dante tranquillamente, Ramsey, ma anche Lemina e alcuni membri dello staff. Dante parla italiano in quanto amante dei vini del Chianti della Toscana e parliamo anche di quello"

Conclude: "Sono rimasto in contatto con tutti i miei compagni di Empoli, ma in particolare con Parisi e Vicario. Un giorno parlavamo con Guglielmo e gli dissi che mio babbo ed io avevamo predetto che entro due anni sarebbe arrivato in Nazionale, gliene è bastato uno. In Italia è secondo solo a Maignan, è straordinario, forte in tutto".