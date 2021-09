VITALE, Vlahovic non rinnova per colpa dei procuratori

Il direttore sportivo Pino Vitale ha parlato così dei temi legati alla Fiorentina, partendo dalla questione Dusan Vlahovic: "Io ho l'idea che i procuratori spesso fanno soprattutto il proprio interesse, più che quello del giocatore. Portando Vlahovic ad un anno dalla scadenza possono guadagnare molto di più che rinnovando. La Fiorentina gli offre uno stipendio importante, ma i procuratori vogliono che il suo prezzo la prossima estate sia più basso. Per la società viola è un rischio ma penso che abbia fatto tutto il possibile. E non credo neanche che sia colpa del giocatore: lui non può decidere perché i procuratori gli fanno guadagnare tanto di più. Se la Fiorentina poi non fa le coppe, diventa difficile dare obiettivi al giocatore. Chi ce l'ha in mano non si accontenta di prendere una percentuale di quello che gli dà la Fiorentina, ma di prendersi direttamente qualche milione in una unica fattura. L'unico sbaglio a monte della Fiorentina è che quando Prandelli decise di puntare su di lui, Barone poteva proporgli subito il contratto. Ora diventa tutto molto più difficile".

Questa squadra può puntare all'Europa?

"L'ho detto in avvio di stagione: la Fiorentina non valeva i punti dell'anno scorso ma molto di più. Quest'anno è stata brava a non vendere i giocatori migliori e ha un allenatore che la fa giocare bene. La squadra può ampiamente ambire a fare più di 60 punti. Ora vediamo contro il Napoli che in questo momento sta volando. Ma sono convinto che la Fiorentina possa fare un'ottima partita".

Come vivrà la partita Spalletti?

"Sicuramente è ottimo come allenatore e gestore delle situazioni. Lo ha dimostrato in tutto quello che ha fatto, saprà gestire l'euforia del Napoli. Bisogna vedere alla prima crepa come reagisce l'ambiente visto che il presidente ha fatto la guerra a tutti".

Verrà mai alla Fiorentina?

"Credo che prenda oltre 4 milioni: gli piace la Fiorentina, ma gli piacciono anche i soldi (ride, ndr)".