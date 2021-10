VITALE, Vlahovic, che errore il ritardo nella firma

L’ex direttore sportivo Pino Vitale ha parlato della vicenda Vlahovic e del suo mancato rinnovo: "Nel momento in cui Prandelli decise di puntare con decisione sul giocatore subito Joe Barone doveva andare ad allungargli il contratto. Non averlo fatto è stato un errore. E poi è accaduto quello che accade ormai sempre quando in ballo ci sono troppi soldi e quando i procuratori mirano solo a guadagni altissimi, anche grazie a tante promesse. Io sono per Commisso e vorrei che anche la gente fosse con lui: l’offerta di 5 milioni è una offerta di tanti soldi e la sensazione è che Vlahovic abbia preso in giro una persona seria come il suo presidente, con quelle telefonate e le mail del procuratore. Io sarei per la linea dura, anche se mi rendo conto che è difficile attuarla: so che non si può dire che non si fa giocare un giocatore, anche per la solidarietà dei compagni, ma fosse per me Vlahovic si allenerebbe fino al sabato e poi le partite le vedrebbe in tribuna. Certo, se i risultati non dovessero arrivare la gente comincerebbe a lamentarsi, ma se i tifosi fossero dalla parte della squadra e del presidente, si potrebbe davvero fare!"