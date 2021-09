VITALE, Mercato viola positivo, ACF la novità

Il dirigente fiorentino Pino Vitale ha commentato il mercato della Fiorentina: "Manca qualcosa in attacco? Sono due ruoli in cui manca qualcosa, ma ho fiducia in Sottil e Vlahovic farà meglio dell'anno scorso. Sono contento del mercato della Fiorentina, lo ritengo positivo, per i nuovi acquisti e per il fatto che non ha perso nessuno dei suoi giocatori importanti a parte il capitano rimpiazzato però da Nastasic. Ha preso Torreira che se sta bene fisicamente è un giocatore forte, che darà mano. La vedo più forte dell'anno scorso ed ha anche un buon allenatore. Può arrivare a 60 punti. E' giusto che siano rimasti Milenkovic e Vlahovic e il presidente ha fatto un investimento su Gonzalez che ha mostrato le sue qualità. Quelle dcose viste sabato ce l'hai o non ce l'hai. Si poteva fare di più, certo, ma si può fare un po' alla volta"

Come vede i rinnovo di un anno di Milenkovic? Rescinderà se non faranno il campionato promesso dalla Fiorentina. Ed anche Vlahovic lo accontenteranno con un accordo di lasciarlo andare se non entreranno nelle coppe immagino"

Forzatura sugli acquisti? Personalmente Barone lo vedo come responsabile di numeri, ma non di calcio, anche se lui pensa di esserlo. Io do più meriti a Daniele Pradè ma è una mia opinione. Sicuramente alcune società hanno parlato con i procuratori di Vlahovic, l'unico potesse andare via era lui. Poi c'era Amrabat che la dirigenza ha voluto certo tenere. Di tutti i giocatori citati da Barone, Saponara lo conosce il tecnico, Benassi può dare qualcosa, stessa cosa per Sottil mentre non ho fiducia in Kokorin, che non gioca da tre anni"

Il mercato delle big? L'Inter è riuscita a parare la partenza di campioni, poi sono convinto che la Juve terrà botta all'addio di Ronaldo grazie ad Allegri e il Napoli farà bene con Spalletti, poi Milan e Lazio si sono rinforzate, meno l'Atalanta anche se ho grande stima del direttore; sono riusciti a fare meno delle altre volte. La Roma ha fatto qualcosa e l'allenatore si porta dietro un grande blasone ma la grande novità sarà proprio la Fiorentina e non per esempio il Sassuolo"